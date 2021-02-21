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توك شو

مصممة إكسسوارات: هذه الطريقة تفرق بين النحاس التقليد والأصلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:04 ص
نحاس
نحاس
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شيرين عادل
قالت هنا  الحكيم ، مصممة اكسسوارات ، إنها مصممة جرافيك فى الأساس ثم انتقلت للعمل فى مجال صناعة الاكسسوات  منذ 4 سنوات كنوع من التنويع فى مجال عملها .

وأوضحت " الحكيم " ،  خلال استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الميزة التى تفرق بين النحاس الأصلى والتقليد هو استخدام الاستانلس فى الأخير ويمكن استخدام قطعة مغناطيس أيضأ فى جذب المنتج فى حالة لصقه به فهذا يشير لاستخدام الحديد فى المنتج وتقليده . 

وأشارت إلى  أن النحاس التقليد يسبب التهابات وحساسية فى الجلد ، لافتأ إلى أن استخدام الكحول والمعقمات ب استمرار يحول لون الأحجار الكريمة وخاصة النحاس لذا تنصح بارتداء الحلى والأحجار الكريمة آخر خطوة بعد ارتداء الملابس  ووضع الكحوليات والمعطرات . 

وتابعت أن الطريقة الصحيحة للحفاظ على الأحجار الكريمة والاكسسورات هى وضعها فى قطعة قماش من الكتان ، القطن ، لافتأ إلى أن أفضل طريقة لحفظهم أيضأ وضعهم داخل صناديق خشب ونضع عليها الاكسسوات وأعلاها قطع قطن  والتى كان يطلق عليها فى الماضى " شكمجية " .
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