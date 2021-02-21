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اقتصاد

مدير تحديث الصناعة يعقد ندوة تعريفية لعرض خطة مشاركة المركز في مبادرة "حياة كريمة"

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:09 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
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ولاء عبدالكريم
عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لاستعراض ملامح مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى الأكثر فقرا في مختلف المحافظات لتشمل 4209 قرية بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة.

حيث ناقش المهندس عبد الكريم خلال الندوة توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير الذي يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المصريين في عدد كبير من القرى على مستوى محافظات مصر.

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وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن الخطة التي يتم تنفيذها برعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تجميع الأماكن الحكومية في مكان موحد لخدمة أهالي القري وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة داخل كل وحدة محلية تقوم على الموارد المتاحة بالقرية.

وتحدث عبد الكريم عن الدور الذي سيقوم به المركز عبر فروعه الـ15 المتواجدة بالمحافظات المختلفة في البدء في حصر المصانع في الصناعات المختلفة، استعدادا للمشاركة بالمبادرة، ودراسة مايمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

هذا وأكد عبد الكريم على التوجه الرئاسي بان تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، حيث سيعمل المركز على التواصل مع مختلف المصانع لتحديد حجم الطاقات الإنتاجية الحالية لحين تحديد الكميات المطلوبة، حيث إن هناك تواصلا دائما مع مجموعات العمل المشكلة من كل الوزارات الخاصة بهذا المشروع القومي الكبير والذي يعتبر داعما للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي. 

كما أكد المدير التنفيذي للمركز أن مبادرة "حياة كريمة" تعد فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.

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