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وزارة الصحة: تطعيم الفرق الطبية يسير على قدم وساق وبمنتهى الفعالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:34 ص
دكتور محمد عبد الفتاح
دكتور محمد عبد الفتاح
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن القوافل الطبية خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، لذلك فكان التوجه الأول للفرق الطبية فى تناول الأمصال .

وأضاف محمد عبد الفتاح ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن تطعيم الفرق الطبية تسير على قدم وساق وبمنتهى الفعالية .

وأشار إلى أننا فى طريقنا للانتهاء من المراحل الأربعة للطواقم الطبية ، لافتا إلى أننا بدأنا مستشفيات العزل صاحبة الأهمية القصوى ، وتم تطعيم الفرق الطبية ومن ثم مستشفيات الحميات والصدر .

وتابع أننا الآن فى مستشفيات الفرز والإحالة التى سننتهي منها هذا الأسبوع ، لافتًا إلى أن الأسبوع القادم سيتم تطعيم باقى الاطقم الطبية باقى المستشفيات التى تتعامل مع الحالات العادية .

وأكد أن كثير من حاملى الفيروس تظهر عليهم أعراض بسيطة تختلط مع امراض اخرى وخاصة فى فصل الشتاء ، أو قد لا تظهر نهائيًا .
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