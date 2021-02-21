وزارة الصحة: تطعيم الفرق الطبية يسير على قدم وساق وبمنتهى الفعالية

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن القوافل الطبية خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، لذلك فكان التوجه الأول للفرق الطبية فى تناول الأمصال .





وأضاف محمد عبد الفتاح ، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن تطعيم الفرق الطبية تسير على قدم وساق وبمنتهى الفعالية .





وأشار إلى أننا فى طريقنا للانتهاء من المراحل الأربعة للطواقم الطبية ، لافتا إلى أننا بدأنا مستشفيات العزل صاحبة الأهمية القصوى ، وتم تطعيم الفرق الطبية ومن ثم مستشفيات الحميات والصدر .





وتابع أننا الآن فى مستشفيات الفرز والإحالة التى سننتهي منها هذا الأسبوع ، لافتًا إلى أن الأسبوع القادم سيتم تطعيم باقى الاطقم الطبية باقى المستشفيات التى تتعامل مع الحالات العادية .



