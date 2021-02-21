ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هزاع: مصر تتبع خطوات جذب متطورة لتنشيط السياحة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:47 م
الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن جائحة كورونا نتج عنها تأثير سلبى كبير على مستوى دول العالم فى قطاع السياحة سواء فى التنقلات، الطيران، والإقامة.

وأوضح "هزاع"،  خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن عودة الأجانب بعد زيارتهم لمصر مع عدم إصابتهم بكورونا نقل صورة إيجابية عن الدولة المصرية وإجراءاتها الاحترازية ضد جائحة كورونا.  

وأشار إلى أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية السليمة والبعد الاجتماعى ونسبة الإشغال 50% فى الفنادق والمنتجعات السياحية، مؤكدا أن مصر تستخدم طرق متطورة  ضمن عوامل جذب السياحة بالتعاون مع جهات وزارة السياحة،  هيئة تنشيط السياحة. 

ولفت إلى أن الاكتشافات الحديثة فى الآثار نتج عنها فيديوهات عرضت زيارات افتراضية تمكن أى فرد من رؤيتها على مستوى دول العالم ويمكنهم من خلال متابعة النشرات الدولية.

وتابع أن وزارة الآثار حريصة المشاركة بالمعارض الأوروبية، أو الدول العربية ولكن بعد جائحة كورونا أصبح المشاركة خلالها عن طريق "الأون لاين"، مشيرا إلى مصر تعرض فيديوهات تسويقية عن مصر تختص بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تخفيضات طيران وفنادق.. إطلاق مبادرة "شتّي في مصر" قريبا لتنشيط السياحة

سياحة البرلمان: مبادرة "شتى في مصر" قبلة حياة لإنعاش السياحة الداخلية

تساعد على نهوضها مرة أخرى.. برلماني يكشف مزايا مبادرة "شتي في مصر" على السياحة الداخلية

الحكومة تبحث إطلاق مبادرة شتى بـ مصر.. نواب: تساعد في فك حصار السياحة الخارجية.. وتعيد إمبراطورية القطاع مجددا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من مدن ألمانيا بعد أزمة توقف كورونا

أسوان تحتفل بالعيد القومى واليوبيل الذهبى للسد العالى.. إطلاق مبادرة شتى فى مصر لتنشيط السياحة.. تطوير وترميم معبد إيزيس.. والعناني يلتقي أصحاب الحرف التراثية

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد | تفاصيل

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

أسعار الذهب اليوم 21-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V