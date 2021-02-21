هزاع: مصر تتبع خطوات جذب متطورة لتنشيط السياحة

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن جائحة كورونا نتج عنها تأثير سلبى كبير على مستوى دول العالم فى قطاع السياحة سواء فى التنقلات، الطيران، والإقامة.





وأوضح "هزاع"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن عودة الأجانب بعد زيارتهم لمصر مع عدم إصابتهم بكورونا نقل صورة إيجابية عن الدولة المصرية وإجراءاتها الاحترازية ضد جائحة كورونا.





وأشار إلى أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية السليمة والبعد الاجتماعى ونسبة الإشغال 50% فى الفنادق والمنتجعات السياحية، مؤكدا أن مصر تستخدم طرق متطورة ضمن عوامل جذب السياحة بالتعاون مع جهات وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة.





ولفت إلى أن الاكتشافات الحديثة فى الآثار نتج عنها فيديوهات عرضت زيارات افتراضية تمكن أى فرد من رؤيتها على مستوى دول العالم ويمكنهم من خلال متابعة النشرات الدولية.



