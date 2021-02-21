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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:03 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، أول جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة.


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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14060 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4398 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3388 نقطة.
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