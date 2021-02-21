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برلمان

نائبة تشيد بتخصيص 200 فدان لكل جامعة بـ"الوادي الجديد"

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:57 ص
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
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فريدة محمد
أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بتخصيص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساحة 200 فدان لكل جامعة لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

وطالبت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع رؤساء الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية اتخاذ الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذه الأراضى بزراعتها بأسلوب علمى تنمية موارد الجامعات، مؤكدة أن الجامعات المصرية لديها القدرة على تطبيق أفضل الأساليب التكنولوجية الزراعية للاستفادة من هذه الأراضى فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية واستنباط سلالات ذات إنتاجية كبيرة تدعم بها المزارع المصرى.

كما طالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من مختلف المحافظين خاصة داخل المحافظات الحدودية والتى لها ظهير صحراوى من الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة وفى مقدمتها سيناء ومطروح تطبيق نفس فكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتخصيص أراض لمختلف الجامعات المصرية لزراعتها والاستفادة منها فى تدريب طلاب الجامعات المصرية على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية.

وأعربت عن ثقتها التامة فى قدرة الجامعات المصرية خاصة من خلال كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى والثروة السمكية فى تحقيق أفضل استفادة من مثل هذه الأفكار غير التقليدية.
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