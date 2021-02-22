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برلمان

برلمانية: توفير فرص عمل للشباب من أهم أهداف توطين الصناعة المحلية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:01 ص
النائبة نشوى الديب
النائبة نشوى الديب
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سماح أنور
قالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، إن توطين الصناعة المصرية يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية وذلك ضمن أهداف خطة التنمية الشاملة وذلك لتأكيد الاعتماد الكلي على المنتج المحلي ليكون شريكا أساسيا في المشروعات التنموية الكبري التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب والاقتصاد القومي معا.

وأكدت "الديب"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز مميزات الاعتماد على الصناعة المحلية هي الاستعداد للتصدير الدولي والتقليل من الواردات التي تكلف الدولة أموالا باهظة، معقبة "لازم نصنع المادة الخام من هنا نخرج المجتمع تقفيل كامل مصري" مما يمنحنا صفة التنافسية وسط الدول المتقدمة بالصناعة.

ولفتت النائبة، إلي أن توفير فرص عمل للشباب صغار المصنعين تقع ضمن أهم مكاسب توطين الصناعة، فضلا عن عودة الريادة للدولة في عدد من الصناعات أبرزها النسيج والملابس وغيرها.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر".

وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبري علي مستوي الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة او غيرها من مشروعات، مشددًا علي مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعي الدولة لتحقيقه مع الشركات الاجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.

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