عميد آداب القاهرة: مد العام الدراسي 3 أسابيع «إجراء طبيعي» لاستمرار امتحانات الفصل الأول

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن رأيه في قرار مد العام الدراسي 3 أسابيع.

وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن قرار مد العام الدراسي 3 أسابيع إجراء طبيعي جدًا لاستمرار أعمال امتحانات الفصل الأول لـ18 مارس، وبداية الفصل الثاني مباشرة فور الانتهاء، موكدًا أن الأمر قد لا يتطلب المد مرة أخرى.





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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.



