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تعليم

وزير التعليم يناشد طلاب المدارس الاهتمام بـ الأسئلة المقالية أثناء المذاكرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسئلة المقالية وأسئلة التعبير في الامتحانات، لا بد أن يحرص طلاب المدارس على التدريب عليها أثناء المذاكرة سواء كانت ستأتي في الامتحان أم لا.


وقال وزير التربية والتعليم: "نحن نتعلم كي نكتسب مهارة وثقافة ونعيش حياة ناجحة، ولا يصح أن نتعلم فقط من أجل الامتحان".


وأضاف: "على المجتمع المصري أن يغير ثقافته في التعامل مع التعليم، بحيث يؤمن بأهمية استكمال رحلة التعليم طوال العمر حتى بعد التخرج عن طريق البحث والتدريب والقراءة والاطلاع".


واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "لا بد أن نتساءل لماذا نتعلم؟".


وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020 / 2021.


وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة ما انتشر حول إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية.


وأوضحت التعليم أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بجميع امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لأدائها وتصحيحها إلكترونيًا بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.
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