وزير التعليم يناشد طلاب المدارس الاهتمام بـ الأسئلة المقالية أثناء المذاكرة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسئلة المقالية وأسئلة التعبير في الامتحانات، لا بد أن يحرص طلاب المدارس على التدريب عليها أثناء المذاكرة سواء كانت ستأتي في الامتحان أم لا.









وقال وزير التربية والتعليم: "نحن نتعلم كي نكتسب مهارة وثقافة ونعيش حياة ناجحة، ولا يصح أن نتعلم فقط من أجل الامتحان".









وأضاف: "على المجتمع المصري أن يغير ثقافته في التعامل مع التعليم، بحيث يؤمن بأهمية استكمال رحلة التعليم طوال العمر حتى بعد التخرج عن طريق البحث والتدريب والقراءة والاطلاع".









واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "لا بد أن نتساءل لماذا نتعلم؟".











