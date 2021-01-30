إعلام مجلس الوزراء: إعداد أسئلة الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021









وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.









وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بجميع امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لأدائها وتصحيحها إلكترونيًا بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.









في سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائيًا.







