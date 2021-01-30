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أخبار البلد

إعلام مجلس الوزراء: إعداد أسئلة الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر

السبت 30/يناير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020/2021.


وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية مقررة كما هي بجميع امتحانات الصفوف الدراسية دون إلغاء، ليشمل الامتحان جميع الأسئلة المعتادة سواء مقالية أو اختيارية، باستثناء امتحانات الثانوية العامة، نظرًا لأدائها وتصحيحها إلكترونيًا بشكل متكامل على التابلت دون تدخل العنصر البشري.


في سياق متصل، ستعتمد منظومة التعليم الجديدة في الثانوية العامة للعام 2020/2021، على إعداد الأسئلة قبل الامتحانات بـ 5 ثوانٍ فقط على الكمبيوتر، وإرسالها إلى الطلاب مباشرة دون تدخل العنصر البشري، الأمر الذي يسهم في منع أي شخص من الاطلاع على الامتحانات، بما يقضي على ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات نهائيًا.


وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
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