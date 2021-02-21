بخور وشموع ودموع.. صلاة جنازة على سائق تاكسي عثر عليه مقتولا 6 طعنات داخل سيارته بالإسماعيلية

واستمعت النيابة خلال اليومين الماضيين إلى أقوال أهله وأقاربه وأصدقائه وجيرانه، كما أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة، لسرعة ضبط الجاني.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الواقعة ليست بغرض السرق، حيث عثر بحوزة السائق علي هاتفه المحمول وإيراد التاكسي اليومي.

عبر أقارب شهيد لقمة العيش، سائق التاكسي، الذي عثر عليه مطعونا داخل سياراته، فجر الخميس، عن حزنهم الشديد، لفقدانه.





ووصف أقارب المجني عليه، فقيدهم، عبر صدي البلد، أنه كان بمثابة أقدام والدته القعيدة، ويساعدها في قضاء احتياجاتها، ويعول الأسرة، بعد وفاة والده.





يقول أحد أقارب المجني عليه: 'بأي ذنب، يقتل شاب في ريعان شبابه، لم يفعل شيئا، غير أنه غادر منزله في البرد، من أجل إطعام أمه القعيدة وأخيه الصغير''.





وأضاف أنه اعتاد الخروج بالتاكسي، يوميا، علي مدار 12 ساعة متواصلة، من 12 ظهرا إلى 12 صباحًا، ولكنهم استيقظوا، فجر الخميس، علي هاتف من المستشفى يطلب منهم سرعة الحضور لإصابة نجلهم، فظنوا وقوع حادث بالتاكسي الخاص بهم، إلا أنه فور وصولهم اكتشفوا أنه جثة هامدة مصاب بطعنات في مختلف جسده.





وتابع: " كان فيه طعنات في كل حتة جسمه وغرقان في دمه"، مشيرا إلي أن الحادث وقع قرب الرابعة فجرا ولم يستطع الأطباء إنقاذه.





ولم تكف والدته عن البكاء والصراخ ولا يكف لسانها عن المطالبة بإعادة نجلها لها، مرددة: " هاتوا لي ابني رجعوا لي ابني".





ولقي سائق تاكسي في العشرينيات من العمر مصرعه في الساعات الأولي من صباح الخميس في ظروف غامضة.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد الأهالي عن إصابة سائق تاكسي بطعنات بمنطقة الارسال قرب "الجامعة القديمة".



