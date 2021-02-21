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ديني

الأوقاف تمنح ماجستير ودكتوراه في 12 جامعة لأئمة وواعظات الأوقاف

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
وقعت وزارة الأوقاف 12 بروتوكولا مع 12 جامعة هي عين شمس وأسوان وجنوب الوادي قنا والعريش ومطروح وسوهاج والمنوفية وبني سويف وجنوب الوادي فرع البحر الأحمر والأقصر وبورسعيد والمنصورة، لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها.


ياتي هذا في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021م. 


وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية ما دام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، على النحو التالي:

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.
– جامعة أسوان لأئمة أسوان.
– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا
– جامعة المنصورة لأئمة الدقهلية.
– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.
– جامعة مطروح لأئمة مطروح.
– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.
– جامعة المنوفية لأئمة المنوفية.
– جامعة بني سويف لأئمة بني سويف.
– جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر.
– جامعة الأقصر لأئمة الأقصر.
– جامعة بور سعيد لأئمة بورسعيد.
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