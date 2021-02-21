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اقتصاد

السودان توحد سعر صرف الدولار

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:57 م
الدولار
الدولار
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قسم الاقتصاد
قال بنك السودان المركزي في بيان له اليوم الأحد 21 فبراير 2021، إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي من اليوم ، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.

وبحسب بيان المركزي السوداني، يستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.

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ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن المحللين يقولون إن التوحيد يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.

وفي الآونة الأخيرة، بلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها، كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكن تأجلت بسبب عدم الاستقرار. 
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