ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفد عسكري أمريكي يزور قاعدتي خصب الجوية ومسندم البحرية بسلطنة عُمان

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
ميس رضا
قام القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، بزيارة قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بسلطنة عُمان مساء أمس.

وكان في استقبال المسئول العسكري الأمريكي والوفد المرافق له - الذي يزور السلطنة حاليًا - لدى وصوله قاعدة خصب الجوية، اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني.

واستمع الوفد الأمريكي إلى إيجاز مشترك تضمن عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، إلى جانب الأدوار والإسناد التنسيقي المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية.

وقد رافق الضيف الأمريكي في زيارته للقاعدتين العُمانيتين، ( ليزلي م . تسو ) سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة، وملحق الدفاع العسكري الأمريكي بمسقط.

وكان القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية قد وصل إلى عُمان ظهر أمس في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق ثلاثة أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبحث تعزيز التعاون الإقليمي.. قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يزور إسرائيل

وزير دفاع الاحتلال ورئيس الأركان يلتقيان بقائد القيادة الوسطى الأمريكية

القيادة المركزية الأمريكية: سنساعد السعودية في الدفاع عن نفسها بهذه الطريقة

أمريكا تكشف عن تحالف عسكري لتأمين مضيقي هرمز وباب المندب

عسكري أمريكي رفيع المستوي يزور دولة خليجية.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اشتعال محرك طائرة 777 بعد طيرانها بدقائق

بإطلالة شتوية.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بخور وشموع ودموع.. صلاة جنازة على سائق تاكسي عثر عليه مقتولا 6 طعنات داخل سيارته بالإسماعيلية

الانضباط تغرّم مدرب النصر السعودي وثنائي الفريق

بعد تسجيل أول حالة في روسيا.. 8 علامات تدل على الإصابة بـ إنفلونزا الطيور

صلاة الحاجة .. تعرف على كيفيتها ودعائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V