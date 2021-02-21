وفد عسكري أمريكي يزور قاعدتي خصب الجوية ومسندم البحرية بسلطنة عُمان

قام القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، بزيارة قاعدة خصب الجوية وقاعدة مسندم البحرية بسلطنة عُمان مساء أمس.





وكان في استقبال المسئول العسكري الأمريكي والوفد المرافق له - الذي يزور السلطنة حاليًا - لدى وصوله قاعدة خصب الجوية، اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العُماني.





واستمع الوفد الأمريكي إلى إيجاز مشترك تضمن عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة وتنسيق عبور السفن وناقلات النفط العالمية وإرشادها عبر مضيق هرمز الإستراتيجي، إلى جانب الأدوار والإسناد التنسيقي المشترك تجاه تأمين خطوط الملاحة الدولية.





وقد رافق الضيف الأمريكي في زيارته للقاعدتين العُمانيتين، ( ليزلي م . تسو ) سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة، وملحق الدفاع العسكري الأمريكي بمسقط.



