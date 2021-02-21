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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن مبيعات معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والذى يقام هذا العام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، والذي تم افتتاحه يوم الاثنين الماضي، بلغت حوالي ٢ مليون جنيه حتى اليوم، الأحد.


وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كثيفا من الجمهور، على الرغم من موجة الطقس غير المستقر التي اجتاحت البلاد الأيام الماضية، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.


وتشهد الدورة الحالية للمعرض عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم علي ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشراكة مع جمعية حرف أهل مصر للتنمية الاقتصادية  لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما تم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.


كما يقام المعرض وفقًا لجميع الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.


وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتحت الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والمقامة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة يوم الاثنين الموفق 15 فبراير، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 من نفس الشهر الجارى، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور يوميًا اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا حتى الـ 10 مساء.


ويقام المعرض على مساحة 2800 متر مربع، حيث يشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية، والتي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذي الإعاقة والغارمات، بالإضافة الى بعض الجهات الشريكة منها وزارة الصناعة ووزارة السياحة والشباب والرياضة وصندوق التنمية الثقافية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين من خلال عرض أعمالهم المتنوعة، والتى منها منتجات الخزف والسجاد والفخار والبامبو والزجاج المفروشات اليدوية والإكسسوارات الفضية والنحاسية والملابس التراثية والمأكولات والمصنوعات الجلدية.
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
التضامن الاجتماعي: 2 مليون جنيه حصيلة مبيعات ديارنا حتى اليوم
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