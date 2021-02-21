رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي "السلامة والصحة المهنية" و"اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، اجتماعي وحدة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة واللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي، والمشرف على اللجنة العليا للمجلات ومدير وحدة السلامة والصحة المهنية، وأمين عام الجامعة.





وناقش الدكتور منصور خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية إنشاء مجلة لكلية الألسن ورؤية ورسالة المجلة وتشكيل مجلس إدارة وهيئة التحرير، وتم مناقشة لائحة المجلة العلمية التي تصدرها كلية التربية الرياضية بما يتفق مع اللائحة الموحدة.





كما ناقش الاجتماع التقرير المرسل مع نائب رئيس الجامعة عن أنشطة وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات والذي يفيد بضرورة رفع معدلات وتكثيف مقالات الدوريات والنشر الإلكتروني للدوريات الصادرة بالجامعة وعمل حسابات لكل من رئيس تحرير وسكرتير تحرير جميع المجلات العلمية الصادرة بالجامعة واستيفاء المطلوب وإعداد فريق عمل لتدريب هيئات التحرير الدوريات الصادرة ويتكون الفريق من الدكتورة مها أحمد إبراهيم، والدكتور أحمد شاكر، والدكتور محمد ربيع عبد الظاهر وتجدد هيئة التحرير سنويًا بما يتفق مع اللائحة.





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وخلال اجتماع وحدة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تم مناقشة إنشاء مكاتب فرعية للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والمشروعات البيئة بكل من مجمع تعليم صناعي ومجمع 320 فدان لمتابعة أعمال الإدارة العامة بكل من المجمعين، ومناقشة التعاقد المركزي للتخلص من المخلفات الخطرة الصلبة بمديرية الصحة و إدارة المخلفات الخطرة بالكليات العملية والمراكز الطبية التابعة للجامعة وهي كليات العلوم، والصيدلة، ومعهد النباتات العطرية، والطب البشري، وطب الأسنان، وعلوم الأرض، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والزراعة، ومعهد علوم الليزر ، والمركز الطبي، والمدن الجامعية، الطب البيطري





كما ناقش الاجتماع الموافقة على إنشاء محرقة مركزية بمجمع 320 فدان لخدمة الكليات والقطاعات الخارجية وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، وإنشاء مشتل مركزي للنباتات التجميلية المختلفة يشرف عليها عميد كلية الزراعة و متخصصين تماشيًا مع محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة "أتحضر للأخضر".