كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات





أقرأ أيضا : التعليم العالي: لجان لإدارة الأزمة بالجامعات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية





موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات





عقد المجلس الاعلى للجامعات أمس، اجتماعة الشهرى، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم العالى والبحث العلمى مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، ومن خلاله اكد المجلس على أن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات تبدأ يوم السبت الوافق 27 من فبراير الجارى ولا يوجد اى نية للتأجيل مرة اخرى ، كما قام بتوجيه بعد القرارات.





اخبار امتحانات الجامعات 2021





انتشر خلال الايام الماضية اخبار بأن امتحانات الجامعات 2021 تم تأجيلها مرة ثاية ، ولكن بعد اجتماع المجلس الاعلى للجامعات تم نفى هذه الاخبار الكاذبة ، وتقوم كل كليات الجامعات المصرية حاليا الاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الاول خلال الايام القادمة .





تأجيل امتحانات الجامعات





كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.





أقرأ أيضا : مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وأكد ، على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.







- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة ) بالفرع.

-وافق المجلس على إطلاق مسابقة أفضل جامعة في العام الجامعي 2020/2021، والتي ستضم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومسابقة أفضل جامعة في مجال المشروعات التطبيقية المرتبطة بالمجتمع، ومسابقة أفضل جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

-وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وافق المجلس على إعفاء طلاب الدراسات العليا بكليات التمريض وطب الأسنان من العاملين بوزارة الصحة من شرط التفرغ لمدة 3 أشهر، وذلك للمساهمة في تفرغهم للعمل في مكافحة فيروس كورونا. كما وافق المجلس خلال اجتماعه على:

يختلف هذا العام الدراسى عن الاعوام الماضية بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا، ببداية العام الدراسى انتظم الطلاب فى جميع الكليات فى الدراسة حضوريا ولكن مع بداية الموجة الثانية من الفيروس قرر المجلس الاعلى للجامعات تحويل الدراسة اونلاين على المنصات التعليمية للجامعات واستمرار التواصل مع اعضاء هيئة التدريس، كما تمإلى بعد انتها فترة اجازة متصف العام.