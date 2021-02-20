التعليم العالي: لجان لإدارة الأزمة بالجامعات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات لديها لجنة لإدارة الأزمة تتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول (المؤجلة) من العام الدراسى الجاري.

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وأضاف عبد الغفار لـ " صدى البلد" أن الإجراءات التي تستأنفها الجامعات والمعاهد مع عودة الدراسة يوم السبت القادم ٢٧ فبراير، تتناسب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى انه ضمن هذه الإجراءات وجود بوابات تعقيم أمام جمع مداخل الجامعة وفي الصالات، مشيرا إلى أنه ذلك مع بالإضافة إلى إجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة قبل الدخول من هذه البوابات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.