مصر تستعين بتكنولوجيا جديدة في البناء لإسراع تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء الجاهز بالعين السخنة بالسويس وهى الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.





يأتي ذلك فور موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على قبول التبرع المقدم من إحدى الشركات اللبنانية لبناء 4 وحدات صحية بتكنولوجيا البناء الجاهز بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.





وأشار أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أن الزيارة شملت تفقد إمكانات الشركة التكنولوجية في مجال المستشفيات سابقة التصنيع والمصانع المغذية التابعة لها للوقوف على جودة صناعة مواد البناء، إضافة إلى التأكد من مدى مطابقة المواصفات الفنية لأعمال البناء بالشركة مع المواصفات الفنية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين الطرفين في إنجاز المشروع على أعلى مستوى من الجودة العالمية في المعايير الإنشائية وفي أقل وقت ممكن.





وأضاف السبكي، أن الشركة التي تفقدها اليوم هي إحدى الشركات الرائدة في مجال وصناعة مواد البناء، وتعد شريكًا رئيسيًا في كبرى المشروعات بجمهورية مصر العربية، حيث تتبع الأساليب الإنشائية التكنولوجية الحديثة في البناء، والتي تضاهي أفضل أساليب الجودة العالمية، كما تسهم في تقليص مدة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتعميمه بكافة محافظات الجمهورية في أسرع وقت ممكن.





وتابع أن استراتيجية تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد تضمن بناء منظومة صحية قوية وفق أحدث المعايير الدولية تشمل 100 مليون مصري، بما تشمله من العمل على حصر الإمكانيات والقدرات الصحية لكل محافظة وتحديد الاحتياجات الصحية وفقًا للطبيعة الديموغرافية والمعايير الطبية وإعادة توزيع الخدمات الصحية وفقًا للاحتياجات، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاء المنشآت الصحية بأعلى المعايير الإنشائية وكذلك إعداد البنية التحتية لتلك المنشآت وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية عالميًا، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بما يضمن حصول المنتفعين على أفضل الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر.



