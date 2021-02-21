أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أرسل القارئ سامح عاشور، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررًا من انتشار الكلاب الضالة.





وقال عاشور في شكواه: "نعاني نحن سكان حدائق الأهرام البوابة الثالثة والبوابة الرابعة الجديدة وشارع الخزان من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء ويمكن أن تعقرهم".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.



