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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يناقش مشروعات الإسكان بأرض مساكن الجلاء والصوامع بالمنصورة.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:29 م
مناقشة مشروعات الاسكان
مناقشة مشروعات الاسكان بالدقهلية
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همت الحسينى
ترأس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، اليوم الاحد الاجتماع الخاص بمشروعات الاسكان، المقرر انشاؤها على ارض مساكن الجلاء وارض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة، وذلك لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر ، وذلك بناء على تكليف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور نواب البرلمان عن محافظة الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، ومنال الغندور السكرتير المساعد ، والمهندس اسامة اسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والنقيب احمد ممدوح ممثل الهيئة القومية للقوات المسلحة، والمستشار، رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى احياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياة والكهرباء، ووكلاء الوزارات المعنية  ومسئولى المرافق والمشروعات والتخطيط والشئون القانونية وتطوير العشوائيات والاملاك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وفقا لتكليفات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

فيما تم خلال الاجتماع ، استعراض ومناقشة كافة الاجراءات التنسيقية، فيما بين كافة الجهات المختصة للاعداد لتنفيذ مشروعات الاسكان المشار اليها بالمواقع المذكورة ، حيث تقرر خلال الاجتماع سرعة الانتهاء من كافة التصميمات للعمارات السكنية المقرر تنفيذها بالمشروع بعدد 700 وحدة سكنية.

وقد اوضح نائب المحافظ انه تم الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد ان يتم  مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتسلم الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ، كما اوضح انه سيتم تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد اخلاء اماكنهم بالعمارات المراد احلالها وتجديدها بالمجزر  حتي تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة.

كما تقرر خلال الاجتماع انهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كافة الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحي غرب المنصورة.

وأشار نائب المحافظ الى ان هناك اهتماما ومتابعة مستمره للخطوات التنفيذية لهذا المشروع القومى اولا باول عملا على توفير مسكن ملائمة للمواطنين قاطنى مساكن الجلاء والمجزر حرصا على سلامتهم وحياتهم.

كما تقرر سرعة الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة باعداد بروتوكول يتم توقيعة مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن المشروعات المشار اليها بالمواقع المذكورة، وبعدها يتم تسليم المواقع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة والتي سيتم اقرارها وفقا للبروتوكول بين كافة الاطراف المعنية.
نائب محافظ الدقهلية يناقش مشروعات الإسكان بأرض مساكن الجلاء والصوامع بالمنصورة.. صور
نائب محافظ الدقهلية يناقش مشروعات الإسكان بأرض مساكن الجلاء والصوامع بالمنصورة.. صور
نائب محافظ الدقهلية يناقش مشروعات الإسكان بأرض مساكن الجلاء والصوامع بالمنصورة.. صور
نائب محافظ الدقهلية يناقش مشروعات الإسكان بأرض مساكن الجلاء والصوامع بالمنصورة.. صور
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