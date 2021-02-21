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رياضة

الدماطي يستقبل السفير المصري بتنزانيا في مران الأهلي

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا  وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي اليوم  الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا. 

وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصرا بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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