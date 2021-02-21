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رياضة

بعد تدخل وزير الرياضة.. إنهاء أزمة طائرة بعثة الزمالك

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:13 م
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انتهاء أزمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتوجه الطائرة الخاصة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الشباب والرياضة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني حيث أبلغه بانتهاء الأزمة، وذلك في ضوء الاتصالات المكثفة التي قام بها وزير الشباب والرياضة مع كل من وزيري الطيران المدني والخارجية لحل أزمة فريق نادي الزمالك بعد أن رفضت سلطات موريتانيا مرور طائرة النادي الخاصة عبر مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال، وتواجد بعثة الزمالك بالجزائر  انتظارًا لحل الأزمة. 

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره لدور وزارتي الطيران المدني والخارجية المصرية، والتدخل السريع لإنهاء أزمة سفر فرق الزمالك إلى السنغال عبر الطائرة الخاصة بهم، مشيرًا إلى التعاون المثمر وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة في دعم البعثات المصرية وحل أي مشكلة قد تواجههم. 

وتمنى وزير الرياضة التوفيق للاعبي نادي الزمالك في مباراتهم أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية، والفوز بالمباراة.
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