الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على قادش بهدف ميسي في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق برشلونة على قادش بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.





جاء هدف برشلونة من ركلة جزاء سددها ميسي على يسار حارس قادش في الدقيقة 32.





وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري





خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان





ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



