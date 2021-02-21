ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على قادش بهدف ميسي في الشوط الأول.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
تقدم فريق برشلونة على قادش بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف برشلونة من ركلة جزاء سددها ميسي على يسار حارس قادش في الدقيقة 32.

وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الليجا

برشلونة يتقدم علي بيلباو 2-1 في الليجا

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. ميسي يقود الهجوم

دوري الأبطال .. ميسي يتقدم لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان

مبابي يتعادل لباريس سان جيرمان ويسجل في شباك برشلونة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام قادش

ترشيحاتنا

اليوم.. اجتماع حاسم في الكويت بشأن قرار الحظر

لأول مرة منذ أسابيع.. الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

حبس أصحاب صفحة اللهو الخفى على فيس بوك 15 يوما

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور مرسيدس G-Class 4 × 4 موديل 2022 الجديدة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل