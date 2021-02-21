رئيس البنك الزراعي: إسقاط الديون عن 238 ألف عميل متعثر

زار علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اليوم، الأحد، محافظة الدقهلية برفقة وفد من نواب رئيس مجلس الإدارة للقطاعات المختلفة بالبنك، وهم سامي عبد الصادق لقطاع الأعمال، ومحمد إيهاب لقطاع الأمن، وصالح الشامي لقطاع الاستثمار، وعبد الحميد الشابوري لقطاع شرق الدلتا، وخالد بدر للعلاقات العامة، وعلي الخضرجي للتجزئة المصرفية لشرق الدلتا.





والتقى رئيس مجلس إدارة البنك بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بحضور هشام الحصري، عضو مجلس النواب بالدقهلية، وتناول اللقاء استعراض ومناقشة مجالات المشروعات التي يساهم فيها البنك بعد تطويره وتحديثه، ومجالات الري الحديث، ومدي تأثيره على الرقعة الزراعية والإنتاجية، ومشروعات البتلو ودعمها للمزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التخفيف عن المقترضين الذين تعثروا في سداد مديونياتهم للبنك منذ سنوات.





وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، أنه تم إسقاط الديون المتعثرة منها الكلي والجزئي عن 328 ألف عميل على مستوي الجمهورية منهم 2050 من أبناء الدقهلية، مشيرًا إلى أنه سيتم التنازل عن كافة القضايا المتداولة بالنسبة لهذه القروض، تيسيرا علي المواطنين، مضيفا أن البنك الزراعى المصرى له 102 فرع بنطاق محافظة الدقهلية ويمكن من خلالها تقديم الاستثمارات اللازمة للمشروعات.



ونوه محافظ الدقهلية بأن المحافظة بها العديد من المجالات التى يمكن أن يساهم فى دعمها البنك الزراعى المصرى، مشيرا إلى مشروعات الصوبات الزراعية ومشروعات يتم من خلالها تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قش الأرز وكذا مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وأيضا إقامة منافذ بيع متنقلة للمنتجات الزراعية تيسيرا علي المواطن الدقهلاوي.





واقترح المحافظ أن يتم إعداد بروتوكول تعاون مع البنك في المجالات التي تساهم في تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين، مؤكدا تقديم أوجه الدعم والمساندة لنجاح أي مشروعات يساهم فيها البنك لتقدم الخدمات المتميزة لمواطني الدقهلية.





وتناول اللقاء مناقشة مدى إمكانية مساهمة البنك في تمويل عملية استبدال السيارات القديمة والتكاكتك واستبدالها بسيارات صغيرة ومشروعات البيوجاز وإقامة مشروعات صغيرة للشباب بهدف توفير حياة كريمة لشباب الدقهلية.



