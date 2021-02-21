بعد تحذيرات الأرصاد .. مشروبات ترفع المناعة وتمنح الدفء

حذرت الارصاد الجوية من موجة البرد والسقيع التى تنتاب البلاد خلال الفتر ة القادم لذا من المهم الاهتمام بصحتنا وتناول المشروبات والاطعمة التى تساعد على تقوية المناعة بجانب التدفئة.

نقدم لم ابرز المشروبات التى ترفع مناع الجسم وتحمى من الامرااض خلال هذا الطقس البارد.





الوصفة الاولى

لـ نجلاء الشرشابى

مقادير مشروب الجنزبيل بالقرفة و اللبن

جنزبيل طازة

قرفة بودرة

لبن سكر

ماء مغلي

طريقة تحضير مشروب الجنزبيل بالقرفة و اللبن

* سخنى اللبن مع الزنجبيل والقرفة على النار ثم ضيفى السكر حسب الرغبة وقدميه

الوصف الثاني

لـ نجلاء الشرشابي

مقادير شاي أخضر بالليمون والنعناع

شاى اخضر

نعناع

ماء

عسل نحل

عصير ليمون





طريقة تحضير شاي أخضر بالليمون والنعناع

* يغلى الشاى مع الماء والنعناع ويترك ليبرد ويضاف العسل والنعناع ويضرب الخليط فى الخلاط ثم يصب الشاى فى كأس يقدم

الوصفة الثالثة

لـ ماجي حبيب

مقادير مشروب الينسون والكراوية

ينسون حبوب

كراوية حبوب

عسل نحل

ماء دافىء

طريقة تحضير مشروب الينسون والكراوية

* اخلطي العسل والكراوية والينسون وضيفي الماء وغطيه وصفي الخليط ويقدم.

الوصفة الرابعة

لـ سالى فؤاد

مقادير مشروب شتوي

2 كوب عصير تفاح غير محلى

نصف كوب عصير برتقال طازج

2 كوب عصير كركدية

عسل ابيض للتحليه

تفاح مقطع مكعبات صغيرة

قرفة

قرنفل

طريقة تحضير مشروب شتوي

* يوضع عصير التفاح والكركدية والبرتقال على النار ويترك الخليط حتى الغليان





* يضاف العسل لتحلية المشروب ويضاف القرفة وقرنفل ومكعبات التفاح







