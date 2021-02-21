ميناء جدة يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم.. شاهد

استقبل "ميناء جدة الإسلامي" السعودي على البحر الأحمر أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على نقل الغاز المسال، المملوكة لشركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه - سي جي إم".









وقال الحساب الرسمي للميناء عبر موقع "تويتر" إن السفينة "جاك السعادة" يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61 مترا، بطاقة استيعابية تبلغ 23 ألف حاوية نمطية؛ وكانت السفينة دخلت الخدمة، في سبتمبر الماضي.









والسفينة تابعة للشركة الفرنسية للشحن ونقل الحاويات "سي إم إيه - سي جي إم"، التي تملك رابع أكبر خط ملاحي في العالم، وسميت السفينة على اسم مؤسس الشركة الراحل، رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، جاك سعادة.









وتأتي زيارة السفينة إلى ميناء "جدة الإسلامي" استمرارا للشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها هيئة الموانئ السعودية مع الشركة الشركة الفرنسية، بهدف زيادة قوة ربط الموانئ السعودية بالموانئ العالمية.







