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مرأة

احذر.. 5 طرق طبيعية لتقليل حمض اليوريك في الجسم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:06 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
"حمض البوليك"  هذا هو في الأساس منتج نفايات ينتج داخل الجسم، يتم طرده من خلال البول ولكن في بعض الأحيان، تكون مستوياته عالية جدًا في الجسم بحيث يظل بعض التركيز منه في الداخل، يمكن تحمل مستويات منخفضة من حمض اليوريك ولكن عندما ترتفع المستويات يمكن أن يسبب ذلك زيادة حمض اليوريك الدم مما يؤدي إلى النقرس (شكل من أشكال التهاب المفاصل)، وبالتالي من المهم تنظيم مستويات حمض البوليك في الجسم لمنع مضاعفاته الصحية الخطيرة. 

لذا ووفقا لتقرير بموقع “Onlymyhealth” بعض الطرق الطبيعية البسيطة لتقليل حمض البوليك في الجسم.

1.  أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الألياف في التحكم في تركيز حمض البوليك في الدم والبول، كما أنه يساعد في موازنة مستويات الأنسولين والسكر في الدم للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الألياف يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

2. اشرب المزيد من الماء
الماء هو أنسب حل لك عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشاكل الصحية وخاصة مشاكل حمض البوليك، حيث يساعد الماء في التخلص من العناصر السامة من الجسم بشكل أسرع، ولذلك يجب شرب الكثير من الماء لتعزيز وظائف الكلى والتخلص من حمض البوليك.

3. تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية
السكر ليس جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة حمض البوليك، حيث يحتوي على الفركتوز الذي يمكن أن يسبب زيادة حمض البوليك في الجسم، ولذلك قلل من استهلاكك للسكر سواء كان من الأطعمة أو المشروبات السكرية، حتى عبوات عصائر الفاكهة تحتوي على سكر لتحليتها، لذا تجنب السكر قدر الإمكان، فلا بأس بالأطعمة الحلوة بشكل طبيعي ولكن من الأفضل تقليل استهلاك السكر.

4. انقاص الوزن
زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر لزيادة مستويات حمض البوليك، فإذا كنت قد اكتسبت الوزن مؤخرًا فيجب أن تتمرن لتقليله، والسبب العلمي وراء ذلك هو أن الخلايا الدهنية تطلق المزيد من حمض البوليك مقارنة بخلايا العضلات، فمن خلال تقليل الدهون فإنك تقلل أيضا من حمض البوليك، كما أن الوزن الزائد يزيد من عبء العمل على الكلى وقد لا تكون قادرة على التخلص من حمض البوليك، وبالتالي فإن إنقاص الوزن هو الحل الأمثل.

5. موازنة مستويات الأنسولين
إذا لم تكن مصابًا بمرض السكر فعليك إجراء فحوصات لذلك، من المحتمل أن تكون مصابًا بحالة السكر الابتدائي والتي تسبب زيادة حمض البوليك في الجسم، فالأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لديهم الكثير من الأنسولين في دمائهم مما يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض البوليك في الجسم، ويؤثر هذا أيضًا على إفراز حمض البوليك، وبالتالي يجب عليك إجراء اختبار لمرض السكري لمنع ظهوره.
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