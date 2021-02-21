برلمانية تحصل على الموافقة بـ فرش وترميم 7 مساجد بالسويس

وافق الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، على طلب النائبة عفاف زهران ،عضو مجلس النواب على فرش 5 مساجد وترميم مسجدين بمحافظة السويس بعد تهالك الفرش القديم.





تقدمت عضو مجلس النواب بطلب الى وزير الاوقاف ، بفرش مساجد: سيد الشهداء حمزة ومسجد المختار الصباح ومسجد فاطمة الزهراء ومسجد أنس ابن مالك ومسجد نور الدين الشركة العربية وترميم وصيانة مسجد التعاونيات والمختار بحى فيصل، ووافق الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى على تزكية طلب النائبة.





والتقت " زهران "، بالشيخ ماجد راضى ،وكيل وزارة الأوقاف فى السويس ، اليوم الأحد، بمبنى المديرية ، للوقوف على احتياجات المديرية والمساجد من أجل العمل على تجهيزها قبل حلول شهر رمضان بحضور الشيخ محمد فتحى، وكيل المديرية و ايمن مهران مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية.





ودار اللقاء بين الطرفين على وضع خطة عمل تستهدف سد احتياجات المساجد داخل المحافظة قبل شهر رمضان وإزالة المعوقات التى تعوق استقبال المساجد ضيوف الرحمن.





من جانبه قال الشيخ ماجد راضى ، ان المديرية حصلت على الموافقة على فرش مسجد سيد الشهداء بناءا على طلب النائبة لافتا إلى انه سيتم فرش باقى المساجد التى طلبت بها عضو مجلس النواب تباعا خلال الفترة المقبلة.