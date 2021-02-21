برتوكول تعاون طبي بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس.. صور

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس لتوقيع برتوكول تعاون طبى بين مجلس الشيوخ و الجامعة بحضور الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى.

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وكانت جامعة عين شمس قد نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم احتفالية بمناسبة حصول جامعة عين شمس على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020؛ حيث استطاع طلاب جامعة عين شمس محو أمية 7644 دارسا.





حضر الاحتفالية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات وبمشاركة الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية، د اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، ولفيف من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعضاء هيئة التدريس والطلاب.