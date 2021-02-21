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شاهد | أول روبورت فنانة تشكيلية في العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:10 م
أول روبورت فنانة
أول روبورت فنانة تشكيلية في العالم
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية تقريرًا، لأول روبورت فنانة تشكيلية فى العالم تدعى" آي-دا" ،ابتكرها شاب بريطاني يدعى "آيدان ميلر"بالتعاون مع جامعة "اكسفورد" .

وأضاف التقرير أن الروبورت " آي-دا" تعد اول روبورت فنانة تشكيلية في العالم تقوم بإلقاء الشعر ،والرسم.

وأوضح التقرير ان " آي-دا" تقوم بذلك من خلال من خلال النظر إلى الأشخاص و استخدام خوارزميات للذكاء الاصطناعي وكاميرات فى العين.

ولفت التقرير إلى انها سميت  " آي-دا" نسبة لعالمة الرياضيات الراحلة"آدا اوجستا كنج" .

ومن المقرر إقامة معارض  للروبورت" آي- دا" بمتحف التصميم فى لندن بين مايو ويونيو المقبلين اذا سمحت قواعد الإغلاق .
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