شاهد | أول روبورت فنانة تشكيلية في العالم

عرضت فضائية العربية تقريرًا، لأول روبورت فنانة تشكيلية فى العالم تدعى" آي-دا" ،ابتكرها شاب بريطاني يدعى "آيدان ميلر"بالتعاون مع جامعة "اكسفورد" .





وأضاف التقرير أن الروبورت " آي-دا" تعد اول روبورت فنانة تشكيلية في العالم تقوم بإلقاء الشعر ،والرسم.





وأوضح التقرير ان " آي-دا" تقوم بذلك من خلال من خلال النظر إلى الأشخاص و استخدام خوارزميات للذكاء الاصطناعي وكاميرات فى العين.





ولفت التقرير إلى انها سميت " آي-دا" نسبة لعالمة الرياضيات الراحلة"آدا اوجستا كنج" .





ومن المقرر إقامة معارض للروبورت" آي- دا" بمتحف التصميم فى لندن بين مايو ويونيو المقبلين اذا سمحت قواعد الإغلاق .