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رياضة

العمدة القناص.. وائل رياض يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:42 م
متعب وشيتوس
متعب وشيتوس
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محمد بدران
حرص وائل رياض لاعب النادى الأهلى الاسبق، علي تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده".

ونشر وائل رياض صورة عبر حسابه علي موقع "إنستجرام" بصحبة متعب وعلق قائلًا: "‏‏‏كل سنة وانت طيب يا عمدة يا قناص".

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، والقناص من مواليد 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عامًا.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توّج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.
العمدة القناص.. وائل رياض يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده
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