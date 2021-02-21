رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يكشف تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسى اليوم

قال المهندس محمد يحيى زكي ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، ومشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وأضاف " محمد يحيى زكي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن إجتماع اليوم كان فرصة جيدة لعرض مؤثرات الأداء التي تمت في عام 2020 ، رغم الظروف االعالمية التي مرت بها الدولة المصرية من جائحة كورونا ، حيث كان أداء المواني المصرية جيدا ، وكان العمل في كافة الاتجاهات .

وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن أهم ما تم مناقشته اليوم هو التأكيد على استراتيجية المنطقة الاقتصادية منذ عام 2020 حتى 2025 ، وعلى القطاعات المستهدفة ، وكيفية التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات ، مضيفًا أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة المشروعات القومية التي جاري العمل بها .

وأكمل " يحيى زكي " ، أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة بعض الأمور المشتركة وخاصة فيما يتعلق بالخدمات البحرية ، مؤكدًا ان قناة السويس هي شئ هام بالنسبة للمنطقة الاقتصادية ، وأن كلًا منهم يعملون من أجل المصلحة العامة ، ولصالح الدولة .