ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:35 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز مرة أخرى على فريق راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون مقابل وتأكيد التأهل لدور المجموعات، موضحا أن الأداء كان جيدا في دقائق كثيرة من المباراة، مشددا على أن التركيز الآن منصب على لقاء الجونة المحدد له يوم الخميس المقبل في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الأفريقية بشكل مؤقت حاليا.


وأوضح أن عددا كبيرا من المصابين في مرحلة استشفاء وتأهيل ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإنه يحتاج كل العناصر ويتمنى أن يستعيد كل الفريق وكل القوة الضاربة، خاصة أن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين.


وشدد على أن الموسم لا يزال طويلا وهناك مباريات مهمة والفريق يحتاج للجميع والكل سيحصل على الفرصة، موجها الشكر لجميع لاعبيه على الأداء المميز ولكنه يطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليا وقاريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

تأجيل سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار 24 ساعة

مدرب بيراميدز يتحدث عن صعوبة مواجهة راسينج كلوب.. ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة

استعدادا لمباراتهما في الكونفدرالية.. بيراميدز يتحرك لملعب إيبمبي

لمواجهة راسينج.. حافلة بيراميدز تصل إلى ملعب إيبمبي بأبيدجان .. صور

بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

أمطار على 7 محافظات.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية لمدة 48 ساعة.. تفاصيل

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

براءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط من تهمة قتل المتظاهرين

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

عبير صبري لـ "صدى البلد" تكشف عن رأيها في محمد رمضان

Advertisements

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إدارة الزمالك تشكر وزراء الخارجية و الرياضة و الطيران بعد حل أزمة رحلة السنغال

أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

أبرزها خطيئة كلوب.. 3 أسباب وراء انهيار ليفربول في الدوري الإنجليزي

بمهارة رمضان صبحي .. بيراميدز يتأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على راسينج كلوب 2-0

بعد الوصول للمركز الثاني في الدوري.. إيهاب جلال يصدم المقاصة بشأن تجديد التعاقد

الأهلي لصدي البلد: لم يصلنا شيء رسمي عن استكمال مباريات الموسم الماضي لدوري اليد

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

3 حلول أمام كتيبة كلوب.. ماذا يحتاج ليفربول للعودة إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى؟

اللعنة تطارد البايرن.. البافاري لم يعرف طعم الفوز بعد التتويج بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة بـ 26 ألف دولار.. وظيفة "لقطة" بالقصر الملكي البريطاني | تفاصيل

سر تسبب سيارة محمود شكوكو البانتيللي في أزمات مع العائلة المالكة وإجباره على تطليق عائشة فهمي

طرح جاك JS3 موديل 2021 في الأسواق المصرية .. تفاصيل