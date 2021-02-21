أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز مرة أخرى على فريق راسينج كلوب الإيفواري بهدفين دون مقابل وتأكيد التأهل لدور المجموعات، موضحا أن الأداء كان جيدا في دقائق كثيرة من المباراة، مشددا على أن التركيز الآن منصب على لقاء الجونة المحدد له يوم الخميس المقبل في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الأفريقية بشكل مؤقت حاليا.









وأوضح أن عددا كبيرا من المصابين في مرحلة استشفاء وتأهيل ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإنه يحتاج كل العناصر ويتمنى أن يستعيد كل الفريق وكل القوة الضاربة، خاصة أن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين.









وشدد على أن الموسم لا يزال طويلا وهناك مباريات مهمة والفريق يحتاج للجميع والكل سيحصل على الفرصة، موجها الشكر لجميع لاعبيه على الأداء المميز ولكنه يطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليا وقاريا.