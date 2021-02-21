الكويت.. قرار حكومي عاجل بشأن الوافدين الراغبين بالعمل لأول مرة





أعلنت الهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة، اليوم الأحد، أن على صاحب العمل الذي حصل على موافقة لاستقدام عامل من الخارج، أن يتقدم بطلب لإصدار إذن عمل أول مرة للعامل المستقدم خلال شهرين من تاريخ دخول العامل إلى البلاد.





ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر مسئول بالهيئة قوله: " على صاحب العمل أن يرفق في الطلب صورة مصدقة من المؤهل العلمي للمهن التي تتطلب اعتماد المؤهل، وصورة رخصة القيادة من دولة العامل سارية الصلاحية لمهنة سائق".





في سياق آخر، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.





وأضافت في بيان نشر على "تويتر" أنه سيتم تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.







