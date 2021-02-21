وزيرة الصحة تصل الأقصر غدا لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي .









وأشار" مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.









يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.