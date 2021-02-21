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منوعات

شابة تحول منزلها لحديقة حيوان وتنفق 800 ألف جنيه لمراعاة كائناتها الأليفة.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف
قالت طبية بيطرية من محبي الحيوانات أنها أنقذت ما يقرب من 200 حيوان، بما في ذلك الأبقار والخنازير والقوارض من الهجر أو سوء المعاملة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تنقذ أدري راشيل ، 33 عامًا ، من أثينا ، جورجيا ، أي حيوان يحتاج إلى مساعدتها وتدير محمية الأشياء البرية من مزرعتها في أعماق الجنوب.

 وقالت " أدري" إنها تنفق كل عام حوالي 50000 دولار أي ما يوازي 800 الف جنيه، لضمان أن الحيوانات التي تعتني بها "تزدهر ، لافتة إلى أن منزلها قد تحول إلى حديقة حيوانات للحيوانات التي تقتانيها.

وأفاد الصحيفة، أن الشابة أسست شركة لإنقاذ الحيوانات بعد أن أمضت سنوات في إنقاذ الحيوانات وأدركت أنها لم تعد هواية بل دعوة

و تنسب الشابة "أدري" الفضل لوالديها لاري جاكوبس ، أخصائي متقاعد في الموارد الطبيعية ، وسينثيا سيلبي ، ممرضة متقاعدة ، لطبيعتها المحبة للحيوانات.

تعتني أدري بالحيوانات كل يوم ، ولا تقضي الإجازات وتعمل من الصباح حتى الليل ، لكنها تقول إنها "تحب كل دقيقة فيها".

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