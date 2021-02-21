رسالة طمأنة.. الصحة: تحليل عينات عشوائية من لقاحات كورونا قبل طرحها للمواطنين

قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن عدد الاطباء الحاصلين على لقاح كورونا يتغير كل فترة، مضيفا: الوزارة قامت بتطعيم كافة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ويتبقى جزء من الأطقم الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، والآن نتوجه إلى تطعيم باقى الأطقم على مستوى الجمهورية.







واسترسل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، في بداية الحصول على التطعيمات كان هناك تخوف واضح من قبل الاطباء، ولكن الآن هناك نسبة كبيرة من الطمأنينة، معقبا: الوزارة لا تحصل على أي لقاح دون أن يمر على المعامل المخصصة من أجل التأكد من مدى فاعليته.



وأكمل: مصر من الدول القليلة التي تقوم بسحب عينات وتحليل جرعات اللقاحات في معاملنا من أجل التأكد من مدى فاعلية اللقاح، قبل حصول المواطنين عليها.



