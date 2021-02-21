السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

أحمد عز وهند صبري ينافسان بـ «هجمة مرتدة»





تشهد دراما رمضان 2021 منافسة شرسة، وينتظر محبو دراما رمضان هذا العام، عددًا من النجوم الذين قرروا العودة إلى الساحة فضلًا عن أعمال تكمل نجاحها الذى حققته فى العام الماضى.





نرصد أبرز الأعمال التى من المقرر عرضها فى رمضان المقبل.





الاختيار 2

يتناول مسلسل "الاختيار 2"، بطولات الشرطة المصرية في تصديها للعمليات الإرهابية التي تتضمن قصة الشهيد البطل "الضابط محمد المبروك" الذي اُستشهد على يد العناصر التكفيرية عام 2013 أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتي بمدينة نصر.





المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.





هجمة مرتدة

ينافس أحمد عز في موسم رمضان بمسلسل "هجمة مرتدة"، ويجسد دور شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز، ويجسد دورهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.





نجيب زاهي زركش

بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وهي دراما اجتماعية تتناول علاقة الأب بابنه، وعلاقة الأبناء بالآباء، وما تتضمنه هذه العلاقات التي تربط بين الآباء وأبنائهم من علاقات متشابكة وحساسة مع وجود مشاعر كثيرة تربط بين الآباء وأبنائهم.





نسل الأغراب

بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، وهو دراما صعيدية اجتماعية ويجسد كرارة شخصية أحد رجال الصعيد ويتزوج من امرأتين ويدخل معهما في صراعات كبيرة، ويخون صديقه ويتسبب في دخوله السجن؛ ليقرر الهرب بحثا عن إثبات براءته، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





مسلسل ضل راجل

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداثه تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.





يقوم ببطولته ياسر جلال لينضم لنخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح لينافسوا به في الموسم الرمضاني.





ضرة

بطولة يسرا وهيفاء وهبي، وسيناريو وحوار أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد هيفاء وهبي دور ضرة لـ يسرا وتكون في مواجهة قوية أمامها ويدخلان في صراعات طوال أحداث المسلسل، وهو سيناريو وحوار أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.





الملك

المسلسل بطولة عمرو يوسف، وكشف الممثل باسل الزارو في برنامج the insider بالعربي أنه يلعب شخصية شريرة جدًا اسمها "تلاتس" في مسلسل الملك أحمس المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢١.





باسل قال للإعلامي ايلي نخله إنه غير من شكله كاملًا ليجسد هذا العمل مؤكدًا أن الجمهور لن يتعرف عليه في بداية المسلسل بسبب الشكل الذي سيطل فيه.





النمر

مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.





بين السما والأرض

وقعت النجمة درة بطولة مسلسل " بين السماء والأرض" لتتشارك بطولته مع هاني سلامة. المسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهو مكون من 15 حلقة فقط.





ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار اسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل.





ومن إنتاج سينرجي ويشارك هاني ودرة في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم احمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.





القاهرة كابول

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).





تقاطع طرق

تدور أحداث مسلسل "تقاطع طرق" فى إطار اجتماعي مليء بالتشويق، ويناقش العمل مشكلة الخيانة الزوجية، من خلال بطلة العمل منى زكي التي تجسد دور "هنا" التي تعمل مهندسة زراعية في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذي يجسده الفنان محمد ممدوح، حيث تكتشف خيانته لها، وعمله في تجارة مشبوهة فتقرر الانفصال عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.





مسلسل "تقاطع طرق" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل بمثابة عودة قوية للنجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد تقديمها لمسلسل "أفراح القبة" عام 2016.





كوفيد 25

مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.





موسى

مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





كل ما نفترق

يشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج والذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل.





وتأتي تلك المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" بدور بدر مع الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها.





قصر النيل

تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي، يشارك في بطولته دينا الشربيني، أحمد حاتم، محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، صبري فواز، أحمد خالد صالح، عمر السعيد، أحمد مجدي، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى، مريم الخشت ومحمد حاتم.





بنت السلطان

تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، يشارك في بطولته روجينا، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا.





لحم غزال

المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي، وهو بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، أحمد خليل، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.





عش الدبابير

سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف ودلال عبد العزيز.





طبع الحياة

هو أسم مؤقت لمسلسل الفنانة نيللي كريم في موسم رمضان القادم، وهو من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب، ويشارك في بطولته كل من تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول، هشام إسماعيل، مصطفى درويش.





اللي ملهوش كبير

تتواجد الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل اللى ملهوش كبير وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، يشارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز، كل من أحمد العوضي، مجدي كامل، أحمد سعيد عبد الغني، دينا فؤاد، إيمان السيد وبدرية طلبة.





مسلسل "The Good Father"

مسلسل The Good Father يتكون من 15 حلقة، وينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة عدد كبير من النجوم، ويدور المسلسل في إطار كوميدي إجتماعي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم والفنانين.





ويقوم ببطولة العمل كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، إسلام عبد الرحيم، ولم يتم الاستقرار على باقي أبطال العمل حتى الآن.





اللعبة 2



