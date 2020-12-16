مسلسلات رمضان 2021 .. السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

دراما رمضان 2021 منافسة قوية بين عدد من النجوم، حيث سيشهد سباق المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المُقبل تواجد عدد من الثنائيات التي لم نشاهدها من قبل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز مسلسلات رمضان 2021. يشهد موسممنافسة قوية بين عدد من النجوم، حيث سيشهد سباق المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان المُقبل تواجد عدد من الثنائيات التي لم نشاهدها من قبل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز









نجوم مسلسلات رمضان 2021





مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021





ظهر النجمان أحمد السقا وأمير كرارة في فيديو، نشره الحساب الرسمي لشركة "سينرجي" على موقع "تويتر"، وكشف النجمان من خلاله عن مفاجأة تتعلق بمسلسل "نسل الأغراب" الذي سيقدمانه في موسم دراما رمضان 2021، من تأليف وإخراج محمد سامي.









"نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سويًا في فيلمي "هروب اضطرارى" الذى عاد به كرارة إلى السينما بعد غياب سنوات، وكذلك "حرب كرموز " الذى ظهر فيه السقا كضيف شرف خلال المشهد الأخير من الفيلم.









مسلسل هجمة مرتدة في رمضان 2021





أحمد عز وهند صبري يواصلان تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، استعدادا للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل. النجمانوهند صبري يواصلان تصوير مسلسل "هجمة مرتدة"، استعدادا للمنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.





المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، أيضا تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.





ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة .









مسلسل الاختيار 2 في رمضان 2021





الاختيار 2"، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل. بدأ النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي التصوير لخوض المنافسة بمسلسل ""، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.





ووقع اختيار بيتر ميمى والقائمين على المسلسل على الفنانين إياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادى الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.





يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.









القاهرة كابول في رمضان 2021





أوشك النجوم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي على الانتهاء من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تم تأجليه من العام الماضي والمقرر عرضه في رمضان 2021 ، حيث انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهي من التصوير بالكامل.





يذكر أن مسلسل القاهرة كابول، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.









مسلسل نجيب زاهي زركش





يحيى الفخراني تصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش". والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل. يواصل النجمتصوير مسلسله الجديد " نجيب زاهي زركش". والذي بدأ تصويره منذ شهر كامل.





المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.





وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.









المسلسل لن يكون صعيديا بل عملا كوميديا اجتماعيا وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.





ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.





مسلسل الملك في رمضان 2021





الفنان عمرو يوسف، بدأ التحضيرات الأولى لمسلسله التاريخي «الملك أحمس» المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، وذلك داخل الحي الفرعوني في مدينة الإنتاج الإعلامي.





وخضع لعدد من التدريبات على الملاحم القتالية في مدينة الإنتاج الإعلامي بصحبة باقي نجوم العمل الذي بدئوا في تصوير مشاهده حاليا.





جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.







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مسلسل محمد رمضان 2021





دراما رمضان 2021 بمسلسل صعيدى وهو "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ويشارك في بطولته سمية الخشاب وسيد رجب وصبرى فواز ورياض الخولى وعارفة عبد الرسول ولكن بعد ايقافه من قبل نقابة المهن التمثيلية بعد اتهامه بالتطبيع على خلفية صورة له مع إسرائيليين، خرجت أنباء انه تم استبعاده من العمل، وحاليا يبحثون عن بطل اخر يجسد دور البطولة لاستكمال المسلسل بدلا من استبعاده من دراما رمضان 2021. كان من المقرر ان يدخل محمد رمضانبمسلسل صعيدى وهو "موسى" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة ويشارك في بطولته سمية الخشاب وسيد رجب وصبرى فواز ورياض الخولى وعارفة عبد الرسول ولكن بعد ايقافه من قبل نقابة المهن التمثيلية بعد اتهامه بالتطبيع على خلفية صورة له مع إسرائيليين، خرجت أنباء انه تم استبعاده من العمل، وحاليا يبحثون عن بطل اخر يجسد دور البطولة لاستكمال المسلسل بدلا من استبعاده من دراما رمضان 2021.









مسلسلات رمضان 2021 الخليجية





وينتظر ايضا عشاق المسلسلات الخليجية في رمضان 2021 مجموعة مهمة من الاعمال التي قرر القائمون عليها ان تعرض في موسم رمضان 2021، منهم مسلسل ام هارون الجزء الثاني، وغرفة رقم 7 وغيرها.



