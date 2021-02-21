اتفاق على مصلحة الوطن.. كورونا يقسم قادة العالم إلى فريقين .. شاهد

تناولت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها عبر شاشتها، حول لقاح كورونا، حيث أشارت إلى أن اللقاحات قسمت قادة الدول إلى فريقين، فريق سارع بتناول اللقاح لتشجيع المواطنين وبث رسائل طمأنية من اللقاح الجديد.





وأوضح التقرير، أن من هؤلاء الزعماء، الرئيس الأمريكي جو بايد، والشيخ محمد بن راشد، ونائب الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، وخادم الحرمين الشريفين والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملكة إليزابيث، والأمير فيليب.





في المقابل، فريق آخر من القادة، رفضوا التلقيح، منهم أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، قالت إنها تنتظر دورها، مرشحة العاملين في بالصفوف الأولى، وكبار السن، وجاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، قالت إنها حريصة على تناول المواطنين اللقاح أولا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، قال إن الأولوية للعاملين في القطاع الطبي.





واختتمت القناة تقريرها، بالقول إنه رغم انقسام قادة العالم في طريقهم، لكن مصلحة الوطن تأتي أولا.







