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غير مرضية لنا.. لجنة مكافحة كورونا: نسب وفيات كورونا في مصر متوافقة مع المعدلات العالمية.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:32 م
مكافحة كورونا
مكافحة كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يتم تحديث بروتوكول مواجهة فيروس كورونا باستمرار طبقا لما يستجد على أرض الواقع، سواء أكانت المستجدات نتيجة لدراسات مصرية أو عالمية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تحديث البروتوكول 4 مرات حتى الآن، مؤكدا "حتى الآن البروتوكول يسير وفق المعايير العالمية، ونتائج الشفاء مرضية جدا".

وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية التي تعتمد عليها بعض الدراسات ذات نسبة شفاء عالية، متابعا "نبحث إضافتها إلى البروتوكول لتحسين نسب الشفاء أو التعافي.. لأن هناك بعض الأدوية تؤدي إلى سرعة التعافي من الفيروس".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن نسب الوفاة بين مصابي كورونا في مصر تتوافق مع النسب العالمية لكنها غير مرضية لنا، مختتما "نريد أن نصل لنسب شفاء 100% لكل المصريين".

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