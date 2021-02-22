تعرف على قصة مغني الراب الذى تحول إلى كعكة.. فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرا العديد من اللقطات الغريبة لرجل يتم تقطيع اطرافه وأكلها في أحد المستشفيات ، والتى تم الاكتشاف انها صورة تعود لمغني الراب "سلوتاي" وأن أطراف الموسيقار مصنوعة من الكعك، وفقًا لتقرير قناة" الغد " .





وأوضح التقرير ان هذا التكوين الفني الخادع نصف بشر ونصف حلوى مكون من الفانيليا والدقيق والسكر ومكسبات اللون، ليبدع مغني الراب سلوتاي ويخرج عن المألوف.





وأضاف التقرير انه في أحدث فيديو كليب له بأغنية"feel Away”، وبطريقة مبتكرة وغريبة تم صنع الكعك لتبدو حقيقية باستخدام تفاصيل وتقنيات معقدة بواسطة الفنان الموهوب بين كولوين الذي يقلب بملك الخبز.





ونشر كولين صورًا للمغني عبر صفحته على إنستجرام قائلًا: “عندما أحول سلوتاي إلى كعك”.





ومنذ نشرها أشاد بإبداع الفنان المذهل، فيما علق آخرون أن الصور مخيفة بشكل كبير.