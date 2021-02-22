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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| الجيش المصري الأقوى عربيا.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ومحاولة اغتيال باشاغا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة كالآتي...

كشف  رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن موعد تطعيم جميع سكان البلد الأوروبي -الذي خرج من عباءة الاتحاد الأوروبي وفق بريكست- بما فيهم كبار السن والشباب جميع الفئات الوظيفية، قائلًا إن الأمر سيكون خلال أشهر، في صيف هذا العام، وفقًا لصحف بريطانية.

كشفت مؤسسة روس أتوم الروسية، المسؤولة عن الترويج لمشروعات تشييد محطات توليد الطاقة، اليوم الأحد، أن الطاقة النووية ستحول مدينة الضبعة ومحافظة مطروح إلى الأفضل.

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ندءا عاجلا إلى السلطات التنزانية يقضي بنشر بيانات فيروس كورونا وتنفيذ تدابير الصحة العامة لكسر سلسلة انتقال الفيروس القاتل.

ووفقا لبيان صادر عن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإن تنزانيا لم تنشر بعد معلومات عن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الوباء.

فقدت مئات البيوت في منطقة أتيكان قرب العاصمة أثينا، الكهرباء لليوم السادس على التوالي بسبب حالة بسبب الطقس الصعب الثلجي، وذلك، وفق ما أفادت به وسائل إعلام يونانية.

كشف تقرير حديث لموقع "جلوبال فاير باور" المختص بتصنيف دول العالم حسب قدرتها العسكرية، عن تفوق الجيش المصري واحتلاله المرتبة الأولى عربيا، والمركز 13 بين أقوى جيوش العالم في عام 2021.

فجر الدكتور أحمد المفتي العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة مفاجأة حول الأرض التي أنشئ عليها سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنها ملك للسودان.

وقال المفتي خلال مقابلة مع برنامج "البعد الآخر" المذاع على فضائية "العربية" إن السودان منح إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة عام 1902، ولكن بشرط عدم إقدام أديس أبابا على بناء أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، إبرام عقود دفاعية جديدة بقيمة 1.36 مليار دولار، خلال انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و "نافدكس" 2021 والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني.

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية بيانا أكدت خلاله تعرض الوزير فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر اقامته بجنزور.

وذكر بيان لداخلية الوفاق موقع من باشاغا أن "ماحصل في جنزور كان محاولة اغتيال قتل فيها مهاجم وضبط اثنان وأُصيب حارس وأنا لم أُصب بأذى وسنواصل ملاحقة المجرمين".

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا جاء فيه أن "الصقور" في إيران وإسرائيل لديهما توافق بشأن ضرورة عدم نجاح محاولة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسومًا رئاسيًا بحل المجلس التشريعي للبرلمان اعتبارًا من اليوم. 


أثارت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار في فرنسا فريديريك فيدال، جدلا واسعا بعد تحذيرها من انتشار "اليسار الإسلامي" في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية.


قالت وسائل إعلام إن مصر تدعم السودان بفاعلية في حربه ضد جماعة الإخوان الإرهابية وإيديولوجيتها، حيث أرسلت وزارة الأوقاف المصريةبالتنسيق مع نظيرتها السودانية قافلة من الأئمة والدعاة إلى السودان، في 4 فبراير الجاري، وتحديدًا إلى إقليم دارفور حيث اندلعت احتجاجات وأعمال عنف في الآونة الأخيرة.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأحد، إن الوكالة اتفقت مع إيران بشكل مؤقت على مواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 آشهر إضافية. 
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