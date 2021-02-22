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محامي يوضح خطورة تسجيل المكالمات للغير وتداولها دون إذنه.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:32 ص
تسجيل المكالمات
تسجيل المكالمات
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إبراهيم القادري
قال وسام اسماعيل محامي، إن قانون العقوبات وضع تنظيما دقيقا لعقوبة تسجيل المكالمات للغير دون إذن، وتداولها، وجاء هذا في المادة 309 منه، والذي فرق بين نوعين من التسجيلات.

واضاف وسام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي": أنه إذا اتجهت نية القصد في مخالفة قانون تسجيل المكالمات في الحياة الخاصة سواء بالتسجيل أو التصوير دون علم الشخص الآخر؛ هنا تقع الجريمة ويعاقب عليها القانون .

واوضح وسام اسماعيل، عقوبة مخالفة هذا القانون؛ يكون الحبس ومصادرة الاجهزة التي استخدمت في التسجيل او التصوير دون اذن .
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