محامي يوضح خطورة تسجيل المكالمات للغير وتداولها دون إذنه.. فيديو

قال وسام اسماعيل محامي، إن قانون العقوبات وضع تنظيما دقيقا لعقوبة تسجيل المكالمات للغير دون إذن ، وتداولها ، وجاء هذا في المادة 309 منه ، والذي فرق بين نوعين من التسجيلات. المكالماتإذن





واضاف وسام إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي": أنه إذا اتجهت نية القصد في مخالفة قانون تسجيل المكالمات في الحياة الخاصة سواء بالتسجيل أو التصوير دون علم الشخص الآخر؛ هنا تقع الجريمة ويعاقب عليها القانون .



