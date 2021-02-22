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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:28 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 22 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.59جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

سجل سعر اليورو 18.83 جنيه للشراء و19.05جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.75 جنيه للشراء و 22.02 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.37 جنيه للشراء و 17.56 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

سجل ين يابانى نحو 14.74 جنيه للشراء و 14.90جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

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