أزهري : رأس السنة الهجرية فرصة لبداية جديدة ومراجعة النفس

أكد أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تهنئته للمسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية، موضحًا أن التقويم الهجري ارتبط بأعظم حدث في التاريخ الإسلامي، وهو الهجرة النبوية الشريفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم، وأن هذه المناسبة تذكر المسلمين بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي تبعث الأمل والتفاؤل، ومنها أن النصر يأتي مع الصبر، وأن الفرج يعقب الشدة، وأن مع العسر يسرًا.

وأضاف أن الأزمات مهما اشتدت فإن الفرج من عند الله تعالى، مؤكدًا أن رأس السنة الهجرية تحمل العديد من الدروس والعبر التي تدعو إلى الصبر والعمل والاجتهاد.

كما دعا إلى استثمار بداية العام الهجري في فتح صفحة جديدة مع النفس، والإكثار من أعمال الخير، والتعلم من الأخطاء السابقة، مستشهدًا بقول عمر بن الخطاب: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا»، لما في ذلك من دعوة إلى مراجعة النفس وتقويم السلوك والسعي نحو الأفضل.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم صوم يوم رأس السنة الهجرية تَقرُّبًا إلى الله تعالى؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: صوم شهر المحرم مندوب، وهو مِن أفضل شهور الصيام بعد شهر رمضان؛ وتخصيص يوم رأس السَّنَة الهجرية بالصوم تقربًا إلى الله تعالى جائز شرعًا ولا حرج فيه.

أسرار رأس السنة الهجرية

وردت الحكمة من افتتاح السنة الهجرية بالمحرم ، أن السر في جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن في المحرم وكانت في ربيع.

وكان سيدنا عمر بن الخطاب "رضى الله تعالى عنه" بعد أن جمع الصحابة يقول إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة، حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

كما ورد الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» واختتمها بشهر حرام وهو «ذي الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة.

وقال أبو عثمان النهدي وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الأولى من شهر الله المحرم والعشر الأولى من شهر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).