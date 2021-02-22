ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يسعى لاستثماره سياسيا .. محلل سياسي ليبي لـ صدى البلد: باشأغا المستفيد الأول من محاولة اغتياله

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
Advertisements
محسن عوض الله
وصف المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي محاولة اغتيال فتحي باشأغا وزير الداخلية فى حكومة الوفاق بأنه حادث أقل من العادي ويتكرر بشكل يومي فى طرابلس.

وأوضح التهامي فى تصريات خاصة لـ صدى البلد أن الغريب فى الأمر هو سرعة صدور بيان من السفير الأمريكي فى طرابلس حول الحادث فضلا عن بيان من باشأغا نفسه، وذلك على الرغم من أن مثل هذه الحوادث تعتبر شبه يومية في طرابلس.

ويري الباحث أن باشأغا هو أكثر المستفيدين من الحادث خاصة بعد بيان السفير الأمريكي الذى زاد من قوة وزير الداخلية بما يعزز أسهمه فى البقاء فى منصبه وربما يفتح له الباب فى انتخابات ديسمبر المقبلة.

وأشار التهامي إلى ان الرواية التي ساقتها داخلية باشأغا ضعيفة جدا، متسائلا ما معنى أن تحاول سيارة واحدة التصدي لرتل كامل؟!، لافتا إلى أن هناك ثمة رغبة من باشأغا في استثمار سياسي لحدث أقل من عادي وربما يكون بيان السفير الأمريكي هو المطلوب بمعني أن باشاغا يقول أنا معي ماما أمريكا.

وأشار التهامي إلى أن هناك وجهة نظر أخري بأن الحادث ربما يكون ثمة محاولة جدية للتخلص من باشأغا خاصة أن الدخول فى عملية سلام ربما يحتاج تعديل موازين القوي والتموقعات.

وكان فتحي باشأغا وزير الداخلية قد وصف محاولة اغتياله بأنها كانت  "مخططة جيدا" وليست صدفة.

وفى أول تصريحاته بعد محاولة الاغتيال قال باشأغا لـ رويترز أن سيارة بدأت في التعدي على موكبه وفتح أشخاص داخل السيارة النار، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قتل فيه أحد حراسه وأحد المهاجمين.

وشدد الوزير الليبي على أن الحادث لم يكن صدفة وإنما عملية مخططة جيدا، مضيفا أن حراسه طاردوا السيارة التي انقلبت واعتقلوا شخصين أحدهما مطلوب لدى الشرطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية من محاولة اغتيال

ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

ليبيا.. المستشار عقيلة صالح يعلق على محاولة اغتيال باشاغا

بعد محاولة اغتيال باشاغا.. ميليشيات مسلحة تسيطر على وسط طرابلس.. فيديو

ليبيا.. السراج ينفي تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال

سياسي ليبي يكشف تفاصيل استهداف موكب وزير داخلية الوفاق

ترشيحاتنا

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

عرْضها على الطب الشرعي.. تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهتك عرض طفلة

سعيا لتحقيق أول انتصار في مجموعته.. الزمالك يضع خطة عبور تونجيث على ملعب لات ديور اليوم

بشأن تطبيق الحظر الجزئي.. لجنة طوارئ كورونا في الكويت تعقد اجتماعا حاسما

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير