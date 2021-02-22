لتشجيع الابتكار الأخضر لرواد الأعمال.. جمعية رجال أعمال الإسكندرية تطلق برنامج چيمد مصر

أعلن المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية،عن تنفيذ الجمعية لبرنامج التحول الأخضر "چيمد" الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يحفز شابات وشباب الاسكندرية على الابتكار الأخضر، مشير إلى أن أي شركة ناشئة تعمل في اي مجال يمكن لها من خلال التحول الأخضر أن تعزز كفاءة عملياتها وربحيتها وترفع جاهزيتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الحديثة والتي تشهد تحول سريع الي نموذج عمل اخضر صديق للبيئة تحتمه الثورة الصناعية الرابعة.









وأوضح محمد هنو عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الجمعية للاقراض متناهي الصغر وهو الطرف المنفذ للبرنامج،أنه يمكن لشابات وشباب الاسكندرية أصحاب الأفكار او الشركات الناشئة التي تعمل في التحول الأخضر الاستفادة من مساعدات فنية وورش عمل تأهيل ينظمها البرنامج حتي يتمكنوا من جذب تمويل او استثمارات لتحقيق هذا التحول، حيث يستهدف البرنامج تدريب رواد الأعمال التي سيتم اختيارهم للاشتراك في البرنامج في مجالات وضع خطط الاعمال للتحول الاخضر وبلورة آليات تنفيذ أو انتاج ابتكاراتهم لتصبح خدمة أو منتج صالح للسوق، بالاضافة إلى مساعدتهم في وضع خطط تسويق وترويج للمنتج أو الخدمة، والاستعداد للحصول علي التمويل.





وأوضح المهندس اسامة مراد المدير التنفيذي لمشروع الاقراض متناهي الصغر بالجمعية أن برنامج چيمد يهدف في نهاية الدورة التدريبية الي مساعدة رواد الأعمال في اعداد وثيقة طلب الاستثمار أو التمويل، حيث ستنظم الجمعية اجتماعات مخصصة لرواد الابتكار الاخضر مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية يتمكنوا من خلالها من طرح ابتكاراتهم وجذب الاستثمار والتمويل لتفيذ خططهم.





وأضاف الدكتور شريف الديواني رئيس برنامج چيمد ان الجمعية نجحت من خلال البرنامج في خلق شراكات مع ٨ من اكبر شركات العاملة في مصر التي تبحث عن الحصول علي ابتكارات تحقق رغبتها في التحول الاخضر، وفي الربع الاول من ٢٠٢٢ سيمنح البرنامج جوائز "رواد الابتكار الاخضر” التقديرية الدولية لاربعة من اصحاب افكار الابتكار الاخضر واربع من اصحاب الشركات الناشئة التي طورت ابتكارات خضراء مع البرنامج ومعها كل جائزة هناك منحة قدرها ٧٥٠٠ يورو لكل من الثمان رواد.





ولفت الديواني إلى أن "جمعية رجال أعمال الاسكندريه"، تنظر الي دورها كشريك يستهدف بناء شراكات مع الأطراف الداعمة والمعنية بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر مثل أصحاب الاعمال وصانعو السياسات والحاضنات والمدربين وشركات التكنولوجيا والقيادات الفكرية والعلماء لضمان التوصل الي رؤية شاملة للمشهد الأخضر في مصر ومستقبله للتوافق مع الاهداف التي وضعتها الحكومة للزيادة التدريجية لتحضير الاستثمارات العامة والخاصة حيث وضعت الحكومة هدف مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة من ١٥٪؜ في العام المالي الحالي الي ٣٠٪؜ في العام المالي القادم ٢٠٢١/٢٢، ولاسيما ترغب الجمعية تحت رعاية وزارتي التخطيط والبيئة بوثيق العمل مع الشركات المصرية الكبيرة والمتوسطة والتي تتميز تحديدا برغبة جادة في التحول إلي الاقتصاد الأخضر وذلك لصياغة رؤية حول تخضير الاستثمار الاخضر لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية لانتهاز فرص حقيقية في السوق المصري.