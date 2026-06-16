من الدهانات إلى الأغذية.. قصة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ومخاوفها الصحية

أثارت واقعة ضبط كميات من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بمحافظة القليوبية حالة من القلق بين المواطنين، خاصة بعد تداول تحذيرات بشأن التأثيرات الصحية المحتملة لهذه المادة، والتي تُستخدم على نطاق واسع في العديد من الصناعات لإضفاء اللون الأبيض وتحسين المظهر الخارجي للمنتجات.

وجاءت الواقعة عقب حملة رقابية موسعة نفذتها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم ضبط كميات من المادة يُشتبه في استخدامها لإعطاء عصير القصب لونًا أبيض ناصعًا يوحي بالجودة والنقاء، على غير حقيقته.

ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم؟

تعرف مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالرمز (E171)، وتُعد من المواد واسعة الاستخدام في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، حيث تُستخدم كمادة مبيضة تمنح المنتجات لونًا أكثر إشراقًا وبياضًا.

وأوضحت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري أن المادة تدخل في العديد من الصناعات مثل الدهانات والأحبار وصناعة الورق وبعض مستحضرات التجميل، مشيرة إلى أنها كانت تُستخدم أيضًا في بعض المنتجات الغذائية قبل أن تثار حولها مخاوف صحية دفعت العديد من الجهات الرقابية إلى إعادة تقييم استخدامها.

لماذا تثير المادة المخاوف الصحية؟

تشير أبحاث علمية إلى أن الجسيمات الدقيقة لثاني أكسيد التيتانيوم قد تتفاعل داخل الجسم بطرق معقدة، ما يثير مخاوف بشأن احتمالية تسببها في الإجهاد التأكسدي والتهابات خلوية واضطرابات في توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.

ورغم أن المجتمع العلمي لم يحسم بشكل نهائي جميع التأثيرات الصحية المرتبطة بالمادة، فإن استمرار الدراسات حولها دفع بعض الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المستهلكين.

وفي هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبي حظر استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم كمضاف غذائي اعتبارًا من عام 2022، استنادًا إلى مبدأ الحيطة والحذر، بعد عدم القدرة على استبعاد تأثيراته المحتملة على المادة الوراثية والحمض النووي على المدى الطويل.

كيف يمكن اكتشاف عصير القصب المغشوش؟

يوصي المتخصصون بضرورة الانتباه إلى بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود غش في عصير القصب، من بينها اللون الأبيض الساطع أو الطباشيري بشكل غير طبيعي، إذ يميل العصير الطبيعي عادة إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأصفر الذهبي.

كما أن احتفاظ العصير بلونه لفترات طويلة دون أن يتغير أو يتأكسد إلى اللون الداكن قد يكون مؤشرًا يستدعي الانتباه، بالإضافة إلى ظهور ترسبات أو عكارة بيضاء غير طبيعية في قاع الكوب نتيجة عدم ذوبان المادة بشكل كامل.

حملات رقابية وإجراءات قانونية

وعقب ضبط الكميات المخالفة في القليوبية، قررت الجهات المختصة التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد الجهات الرقابية استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق لضبط أي ممارسات غش تجاري قد تهدد صحة المواطنين، مع التشديد على أهمية شراء الأغذية والمشروبات من مصادر موثوقة والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر.

ويبقى الوعي الاستهلاكي خط الدفاع الأول في مواجهة الغش الغذائي، خاصة مع تزايد استخدام بعض المواد التي تمنح المنتجات مظهرًا جذابًا قد لا يعكس جودتها الحقيقية أو سلامتها الصحية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُعد من المواد المستخدمة على نطاق واسع في صناعات متعددة، من بينها الدهانات والأحبار والورق ومستحضرات التجميل، نظرًا لقدرتها على منح المنتجات لونًا أبيض ناصعًا.

وأشارت إلى أن الجدل الدائر حول المادة يعود إلى مخاوف مرتبطة باستخدامها في بعض المنتجات الغذائية، خاصة في حالات الغش التجاري التي تهدف إلى تحسين الشكل الظاهري للمنتج وإظهاره بصورة أكثر جاذبية للمستهلك